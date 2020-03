Nova Campina suspende aulas no município

NOTA OFICIAL – CORONAVÍRUS

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Campina informa que diante da atual situação envolvendo o CORONAVÍRUS, esta Secretaria se pautará nas orientações do Ministério da Saúde, bem como em observância a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo de acordo com o Decreto 64.862 de 13 de março de 2020, para tomar como medida protetiva e preventiva contra a disseminação do CORONAVÍRUS, com isso, a partir de amanhã, dia 17 de março de 2020 as aulas estarão suspensas em todas as Unidades Escolares, bem como o atendimento ao público, sem data prevista para retorno. Contudo, afirma que nenhum aluno será prejudicado pedagogicamente.

Novas orientações serão comunicadas somente através do site oficial e das redes sociais da Prefeitura Municipal.

Secretaria Municipal de Educação