Na manhã desta terça-feira, dia 04 de julho, aconteceu no Centro de Eventos Eunice de Oliveira Santiago, mais um encontro do Giro São Paulo, promovido pela UNDIME, com a finalidade de fortalecer a gestão educacional na região.

O encontro contou com a participação da prefeita Josi, do secretário de governo Eliel, dos vereadores Marcelo, Fabricio e Rosemari, do presidente da seccional e dirigente municipal de educação de Sud Mennucci-SP, Luiz Miguel, do secretário de educação e representante suplemente do polo de Itapeva, Luciano, das representantes regionais do polo de Avaré, Lenita de Fátima, Dulcineia de Oliveira, gestores e professores da rede educacional.

No início do evento, o presidente da seccional, Luiz Miguel, destacou as ações da Undime São Paulo e pautas da Undime Nacional, onde trouxe informações atualizadas sobre os programas a nível nacional e estadual, e as diversas ações, em regime de colaboração, em andamento.

Posteriormente, o assessor jurídico da UNDIME, Silvio Graboski, palestrou sobre o Financiamento da Educação: ICMS Educacional e a complementação VAAR do FUNDEB, e para finalizar, o professor, Andrei Müzel, que é especialista em Educação Infantil, explanou sobre a primeira infância e os desafios das redes municipais na primeira etapa da vida escolar.