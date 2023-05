Na manhã desta quarta-feira, dia 17 de maio, a Prefeita de Nova Campina, Josi, juntamente com o secretário de governo, Eliel, esteve presente na reinauguração do Prédio da Delegacia da Policia Civil do município.

Na oportunidade, estiveram presentes o Delegado da Seccional de Itapeva, Dr. Aulo, o Delegado da Polícia Civil de Nova Campina, Dr. Paulo, o presidente da Câmara, Aparecido, os vereadores, Fabrício, Marcelo e Cleuza, integrantes da Policia Civil, Militar e da Guarda Municipal de Itapeva, e familiares do homenageado Carlos Adriano de Oliveira Lino.

O prédio onde atualmente funciona a Delegacia Civil, é uma concessão de uso, de acordo com a Lei Municipal nº 1094 e tem a vigência de 20 anos.

“Quando recebemos a notícia que a Delegacia Civil seria fechada, não medimos esforços para que isso não viesse a acontecer em nosso município, prontamente junto com nossos vereadores, sancionamos a lei destinando este espaço para o desempenho das funções da Polícia Civil”, destacou a prefeita Josi.