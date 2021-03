Nova Campina registrou dois óbitos por Coronavírus no mesmo dia

A Prefeitura de Nova Campina informa com pesar o segundo óbito por Coronavírus (Covid-19) registrado no município no dia 23 de março de 2021.

A 17ª vítima é uma mulher de 68 anos, que residia no Centro, e que estava internada na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, desde o dia 13 de março, vindo a óbito na tarde desta terça-feira, dia 23.

“A Prefeitura de Nova Campina reforça seu compromisso com a transparência na divulgação de informações e segue trabalhando para garantir a segurança e o rápido atendimento à população.

Destacamos ainda a importância de manter o isolamento social, nos casos em que as pessoas podem permanecer em casa. Além disso, reforçamos as medidas de segurança, que incluem o uso de máscara sempre que for sair de casa e a higienização frequente das mãos, com água e sabão ou álcool em gel”.

Fonte: Coordenadoria de Vigilância em Saúde/Secretaria de Saúde de Nova Campina.