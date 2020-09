Nova Campina registra 4 positivos e 10 suspeitos de Coronavírus nas últimas 24 horas

Confira o boletim do município na íntegra:

Atualizando os números do Coronavírus em Nova Campina informamos que hoje, dia 21 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, registrou mais 04 (quatro) novos casos CONFIRMADOS da doença.

Com relação aos novos casos, trata-se de 02 (dois) moradores do centro, um homem de 25 anos e um menino de 08 anos; 01 (uma) mulher de 44 anos, moradora do tijuca; e 01 (uma) mulher de 38 anos, moradora do Bairro Barreiro, os quais encontram-se em isolamento domiciliar e contam com a assistência de toda equipe da saúde.

Em contrapartida foram registradas 02 (duas) altas por cura da Covid-19, totalizando 27 (vinte e sete) pacientes recuperados, além de 14 (quatorze) pacientes em acompanhamento e 03 (três) óbitos.

Na data de hoje, também foram registrados mais 10 (dez) novos casos SUSPEITOS e 04 (quatro) DESCARTADOS, todos por meio de exames RT-PCR realizado pelo laboratório contratado pelo município.

Com isso, o município totaliza 15 (quinze) pacientes suspeitos, todos em acompanhamento domiciliar, aguardando resultado de exames.

Pedimos, mais uma vez, a todos para que continuem em alerta, respeitando as medidas de prevenção. A colaboração de todos é fundamental neste momento!

⬇️ Seguem os números atualizados:

𝗖𝗔𝗦𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗗𝗢𝗦 (𝟰𝟰)

– 27 recuperados

– 14 em acompanhamento domiciliar

– 03 óbitos

𝗖𝗔𝗦𝗢𝗦 𝗦𝗨𝗦𝗣𝗘𝗜𝗧𝗢𝗦 (𝟭𝟱)

– 15 em acompanhamento domiciliar

𝗖𝗔𝗦𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗔𝗥𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 (𝟮𝟭𝟬)

– 87 testes rápido

– 123 exames RT-PCR

Fonte: Coordenadoria de Vigilância em Saúde/Secretaria de Saúde de Nova Campina.