Desde segunda-feira (05), o município de Nova Campina passou a ter o autoatendimento via totem do Poupatempo no Espaço da Cidadania, que permitirá solicitação de segunda via de RG, além de outros serviços.

O equipamento tem como objetivo oferecer autonomia e agilidade para quem precisa dos serviços sem precisar se deslocar até o Poupatempo de Itapeva. Em Nova Campina, assim como em 58 localidades do estado, os totens permitem a quem já tem Carteira de Identidade emitida no Estado de São Paulo, a partir de agosto de 2014 em diante, que possam pedir a segunda via no próprio equipamento.

Pelo autoatendimento, além do RG, é possível solicitar mais de 40 serviços, como segunda via de CNH, CNH definitiva, pesquisa de débitos e restrições de veículos, emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, entre outros.

As taxas podem ser pagas com o cartão de débito bancário, durante a solicitação. No caso de RG e CNH, o cidadão tem a opção de receber os documentos em casa, pelos Correios.