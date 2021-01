Nova Campina recebe as primeiras doses da vacina contra a Covid-19

Na manhã desta quinta-feira, dia 21 de janeiro o município de Nova Campina recebeu as primeiras 64 doses da Coronavac, vacina contra a COVID-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan.

Durante o recebimento das vacinas que vieram escoltadas pela policia militar, estiveram presentes a prefeita Josi, o secretario de governo Eliel, o secretario de saúde Junior, a coordenadora da vigilância sanitária Josemary, o coordenador de ações em saúde Matheus, a supervisora de saúde Jael e a enfermeira responsável pela sala de vacina Israelen.

Diante da chegada deste primeiro lote da vacina, o secretário de saúde Júnior enfatiza que os imunizantes serão distribuídos conforme o cronograma do Ministério da Saúde e sob as orientações do Grupo de Vigilância do Estado (GVE), de forma que iniciará pelos profissionais de saúde e posteriormente se estenderá a outros grupos da população geral.

O município conta com aproximadamente 277 profissionais de saúde, entre serviço público e privado, dos quais neste primeiro momento, serão vacinados os que estão na linha de frente da saúde, ficando o restante aguardando os próximos lotes de vacina.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Nova Campina