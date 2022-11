Prefeita do município anunciou na data o aumento de 20% no salário dos servidores e que o vale alimentação passa de R$ 250 para R$ 350.

No dia 28 de outubro foi comemorado o Dia do Servidor público e para festejar a data, a Prefeitura Municipal de Nova Campina promoveu um jantar de confraternização para comemorar a data.

Para animar o evento, as duplas Marcelo & Ricardo e Dirlei & Wagner, se apresentaram para os servidores presentes na festa, que aconteceu no Centro de Eventos Eunice de Oliveira Santiago. Também participaram da festa a prefeita Josi, o vice-prefeito Toninho, o secretário de governo Eliel, o presidente da Câmara Fazão, os vereadores Marcelo, Wagner, Clavinho, Ringo, Cleuza e Meire, além dos demais secretários municipais.

Ao falar sobre a data, a prefeita Josi ressaltou a importância do funcionalismo público para o bom andamento da administração municipal. “Quero aqui deixar meus agradecimentos a todos vocês e reiterar a importância que cada um tem e representa com as suas contribuições no dia a dia para que a administração municipal faça o melhor em prol do desenvolvimento do nosso município” destacou.

Na oportunidade, a prefeita também assinou um projeto de lei que estará sendo encaminhado para aprovação do Legislativo, onde a partir de janeiro os funcionários terão um aumento de salário de 20%, e o cartão alimentação passará de R$ 250 para R$ 350, exceto para o magistério. Após o pronunciamento das autoridades presentes foi servido um delicioso jantar, além de sorteios de brindes e bingo de duas televisões.