Nova Campina irá instalar barreira sanitária para prevenção do Covid-19

Nova Campina irá instalar barreira sanitária para prevenção do Covid-19

A Prefeitura Municipal de Nova Campina, através da Secretaria de Saúde, Coordenadoria de Vigilância Sanitária, e Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus (Covid19), informa que a partir desta quinta-feira, dia 7 de maio será instalada uma barreira sanitária no trevo de entrada da cidade.

Todas as entradas da cidade serão fechadas ficando assim o acesso somente pela entrada principal onde os veículos serão parados conforme o fluxo pelas equipes da saúde com o apoio da policia militar.

Tal ação se faz necessária uma vez que o município registrou seu primeiro caso positivo para o vírus, e tem objetivo de monitorar quem entra e sai de Nova Campina e suas condições fisiológicas.

Segundo o secretario de saúde Junior, os profissionais da saúde irão realizar a aferição de temperatura corporal, para identificar a presença de febre acima de 37,8°C e outros sintomas, além de dar orientações das medidas de prevenção contra a Covid-19.

“Essa barreira faz parte do conjunto de ações que a Prefeitura tem feito, diariamente, para combater a disseminação do Coronavírus em nosso município. Nossas equipes da saúde estão organizadas e preparadas para qualquer eventualidade fora do normal”, explicou o secretario.

Também estarão disponível doses da vacina contra a gripe aos caminhoneiros que passarem pela barreira e que ainda não se vacinaram.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Nova Campina