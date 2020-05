Nova Campina inicia entrega de apostilas com atividades escolares

Escolas municipais disponibilizam atividades aos alunos

A Secretaria Municipal de Educação informa aos senhores pais ou responsáveis, que hoje, dia 11 de maio as escolas da Rede Municipal de Ensino estão entregando apostilas contendo atividades as quais deverão ser respondidas pelos alunos e devolvidas no prazo estipulado.

Sendo assim, solicitamos que fiquem atentos aos cronogramas de horários de entrega do material que já foram divulgadas através de cada unidade, os quais também seguem em anexo.

Ressaltamos ainda que será indispensável o uso de máscara na hora da retirada, bem como de seguir o distanciamento recomendado.

“Contamos com a colaboração dos pais ou responsáveis na execução das atividades propostas, a fim de que possamos garantir conhecimentos significativos por meio da parceria com as famílias, nesse período de isolamento social devido à pandemia do COVID 19, e agradecemos a compreensão de todos”. Ressaltou o secretário de Educação Luciano.

Para ver o cronograma de cada Unidade Escolar acesse https://www.novacampina.sp.gov.br/…/relacao-entrega-ativida…

Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Nova Campina