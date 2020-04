Nova Campina divulga edital de seleção de profissionais para combate ao Coronavírus

O município de Nova Campina através da Secretaria Municipal da Saúde torna público a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020 para preenchimento de vagas temporárias e de cadastro reserva de profissionais que atuarão nas unidades de saúde durante a situação de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19 – Coronavírus.

Conforme o edital os interessados poderão se inscrever gratuitamente entre os dias 27 e 30 de abril do decorrente ano exclusivamente via internet, pelo endereço eletrônico https://saude.novacampina.sp.gov.br para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista, auxiliar de enfermagem e técnico em enfermagem.

Vale lembrar que os candidatos aprovados serão contratados para o exercício da função, somente durante a vigência do estado de calamidade estabelecido no Decreto Municipal nº 2235, de 20 de março de 2020, Decreto Legislativo nº 06, de 20 março de 2020 – Governo Federal e Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 – Estado de São Paulo, a contar da data da publicação do resultado.

Edital Completo no link https://www.novacampina.sp.gov.br/concusos/processo-seletivo-simplificado-n-0012020/

Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Nova Campina.