Nova Campina confirma mais 05 casos de Coronavírus e registra 19 casos suspeitos sendo o recorde em 24 horas

Veja o boletim na íntegra:

Atualizando os números do Coronavírus em Nova Campina informamos que hoje, dia 08 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, registrou mais 05 (cinco) casos CONFIRMADOS da doença.

Com relação aos novos casos, trata-se de dois moradores do Parque Longa Vida, duas mulheres, de 33 e 45 anos, dois moradores do Centro, uma mulher, de 32 anos; um homem, de 26 anos, e um morador do CDHU Gerson Pires de Camargo, uma mulher, de 46 anos, dos quais três são servidores públicos, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Ainda foi registrado 01 (uma) alta por cura da Covid-19, totalizando agora 15 (quinze) pacientes recuperados da doença desde o início da pandemia no município.

Dos casos confirmados, 07 (sete) pacientes estão em acompanhamento domiciliar, e contam com a assistência de toda equipe da saúde, além dos 15 (quinze) pacientes que estão recuperados e 02 (dois) óbitos.

Na data de hoje, o município bateu recorde e registrou também outros 19 (dezenove) casos SUSPEITOS, sendo o maior número registrado em 24 horas no município, desde o início da pandemia.

Em contrapartida, foram DESCARTADOS 02 (dois) casos de pacientes suspeitos, sendo um por meio de teste rápido e outro por meio de exame RT-PCR realizado no laboratório contratado pelo município.

Com isso, o município totaliza 22 (cinte e dois) pacientes suspeitos, estando todos os pacientes em acompanhamento domiciliar, aguardando resultado de exames.

Pedimos, mais uma vez, a todos para que continuem em alerta, respeitando as medidas de prevenção. A colaboração de todos é fundamental neste momento!

⬇️ Seguem os números atualizados:

𝗖𝗔𝗦𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗗𝗢𝗦 (𝟮𝟰)

– 15 recuperados

– 07 em acompanhamento domiciliar

– 02 óbitos

𝗖𝗔𝗦𝗢𝗦 𝗦𝗨𝗦𝗣𝗘𝗜𝗧𝗢𝗦 (𝟮𝟮)

– 22 em acompanhamento domiciliar

𝗖𝗔𝗦𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗔𝗥𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 (𝟭𝟳𝟵)

– 85 testes rápido

– 94 exames RT-PCR

Fonte: Coordenadoria de Vigilância em Saúde/Secretaria de Saúde de Nova Campina.