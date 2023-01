A Prefeitura Municipal de Nova Campina começou 2023 abrindo Processo Seletivo destinado a estagiários que estejam cursando nível técnico e superior.

De acordo com o Poder Executivo, ao todo serão 15 vagas, sendo 4 para o curso de Assistente Social, 1 para o curso de Direito e 10 para o curso de Pedagogia, além de cadastro reserva para outros cursos.

A informação é de que os estagiários que forem classificados terão o salário de R$ 650,00 para nível técnico ou profissionalizante e R$ 1.212,00 para nível superior com base em 2022, ambos com jornada de 30 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas no período de 5 à 19 de janeiro de 2023, por meio do endereço eletrônico www.integribrasil.com.br

A taxa da inscrição é de R$ 30,00 à R$ 35,00. A prova objetiva está prevista para o dia 5 de fevereiro de 2023.

Para obter mais informações acesse o edital completo publicado no Diário Oficial Eletrônico, edição nº 443, de 04 de janeiro de 2023 pelo link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzE0NjA5