O município de Nova Campina informou que está com Processo Seletivo Simplificado em andamento para os cargos de Auxiliar de Enfermagem e Técnico de Enfermagem.

A informação veio por meio da Secretaria de Saúde, que na manhã de quarta-feira (27), divulgou que encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo Público Simplificado de Análise de Títulos e Curricular, destinado à contratação temporária de excepcional interesse público de profissionais de nível técnico para atuarem nas unidades de saúde nos cargos de Auxiliar de Enfermagem e Técnico de Enfermagem.

As inscrições poderão ser realizadas entre 00h do dia 27 de abril até às 23h59min do dia 01 de maio de 2022, pelo endereço eletrônico http://saude.novacampina.sp.gov.br/

Já o edital na íntegra pode ser conferido pelo link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MjQ0OTIz