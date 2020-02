Nota oficial da OSS Santa Casa de Andradina

A Organização Social de Saúde Santa Casa de Andradina, vem por meio desta informar que a Direção da OS., está temporariamente sob responsabilidade do Vice-Presidente Manoel Teixeira de Freitas.

Todos os trabalhos do corpo administrativo, médico e técnico continuam em normalidade, sempre priorizando pela qualidade em atendimento e a melhor prestação de serviço médico-hospitalar, descartando qualquer possibilidade de paralisação em atendimento ou demissão de colaboradores, nas unidades geridas pela Organização.

Quanto a prisão preventiva do Diretor-Presidente, Fábio Antônio Óbice e do Superintendente, Sebastião Sérgio da Silva, foi estendida por mais cinco dias. Eles permanecem à disposição da justiça para esclarecimentos no município de Guarani D’oeste.

Por Assessoria de Comunicação OSS Santa Casa de Andradina