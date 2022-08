A noite desta terça-feira (02) foi marcada por um crime brutal em Ribeirão Branco.

De acordo com informações levantadas por nossa equipe de reportagem, um indivíduo inconformado com a separação procurou a ex-companheira e acabou esfaqueando a jovem e fugindo em seguida. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro do município em estado grave.

No momento em que os policiais registravam a ocorrência foram informados de que o agressor teria feito mais uma vítima, dessa vez o irmão de sua ex. Ao seguirem até o local do ocorrido os policiais constataram que o homem não resistiu aos ferimentos e veio a falecer, ainda segundo informações, os ferimentos podem ter sido causados por um “soco inglês”.

Começava então uma noite de temor e incertezas no município, uma vez que vários familiares das vítimas receberam ameaças. Já a Polícia se revezava em manter a segurança da vítima internada no Pronto Socorro e dos familiares e profissionais de saúde que estavam com medo de uma possível invasão ao local e a procura pelo suspeito que estaria nos bairros rurais atrás dos parentes de sua ex-companheira.

Equipes da Força Tática se deslocaram para o município, porém não conseguiram encontrar o homem.

Já a ex-companheira do suspeito foi encaminhada a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva com um quadro considerado gravíssimo. Ainda não há notícias do paradeiro do suspeito e os familiares das vítimas estão em alerta para um provável ataque.

