No 1º dia de barreira sanitária, 1.475 veículos foram fiscalizados

Teve início na quarta-feira, dia 20, as barreiras sanitárias em quatro pontos de acesso à cidade de Itapeva. Equipes das Secretarias de Defesa Social, Saúde e também efetivo da Guarda Municipal, realizaram abordagem com caráter educativo e informativo, orientando os motoristas e passageiros quanto a necessidade do uso de máscaras e álcool em gel para o combate à Covid-19.

No primeiro dia da barreira, 1.475 veículos foram fiscalizados, sendo 137 no acesso pela Avenida Revolucionários de 32, mais 480 pela entrada de Ribeirão Branco, 168 que chegam ao município por Itaberá e 690 na via principal, pelo trevo da Fait.

Além de orientar em relação a evitar aglomerações, as equipes entregaram panfletos com informações importantes de cuidados e normas sanitárias, com o objetivo de enfrentar o novo Coronavírus. Os profissionais de Saúde também mediram a temperatura dos ocupantes de cada veículo. O serviço terá continuidade até o dia 31 de maio.