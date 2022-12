A Escola Estadual Programa Ensino Integral Nicota Soares apresenta o musical “Nos embalos do amor”, uma superprodução com ingressos esgotados para as duas sessões.

“O amor verdadeiro existe?” A resposta para esta pergunta vem através da música e dança, uma história protagonizada pelos estudantes da Escola Estadual do Programa Ensino Integral Nicota Soares. O elenco faz parte das Atividades Curriculares Desportivas e Artísticas (ACDA) de dança contemporânea e teatro juvenil, com orientação e direção artística do professor e bailarino Luiz Ferraz. Ambientada nos anos 90, a história narra o romance de Luna (Ana Laura) e Big Jonny (Vinícius Vieitez), ameaçado pelas maldades da vilã Velma Snake (Emanuelly Pereira). Com muita música e dança, os cantores e dançarinos contagiam a plateia com clássicos da época, trazendo sucessos icônicos dos maiores cantores e grupos, e também da atualidade.

Com produção da Diretora de Escola Myrna Weruska e roteiro do Coordenador Pedagógico Fabiano Ferraz, além do belíssimo figurino de Rita de Cássia Souza, conhecida pelo trabalho frente a grandes companhias de dança da região, o espetáculo terá duas sessões apresentadas no Teatro de Bolso – Auditório Profª Terezinha da Silva (dias 06 e 07 de dezembro), porém com ingressos esgotados em 48 horas após serem disponibilizados. Apoiados pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Itapeva, o musical entrará para a história da Educação de Itapeva.



A unidade escolar é referência na Diretoria de Ensino na Região de Itapeva por desenvolver atividades diferenciadas, pelos ótimos índices em avaliações externas e estrutura diferenciada para promover o protagonismo juvenil.