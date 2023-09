O curso é gratuito e acompanha certificado, kit pedagógico do projeto, pendrive com material completo, alimentação no local do evento e divulgação das melhores práticas na publicação anual do livro “Educação com Energia”.

A Neoenergia Elektro oferece aos professores de Itapeva-SP, um curso de capacitação gratuita sobre o uso consciente dos recursos naturais, a cadeia energética do Brasil e os impactos no meio ambiente. O

curso, que faz parte do projeto educacional do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela ANEEL, é destinado aos educadores do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio e utiliza a metodologia “Energia que Transforma”, desenvolvida pela Fundação Roberto Marinho/Canal Futura, em parceria com o Procel/Eletrobras e

Ministério de Minas e Energia

O Energia que Transforma, por meio uma proposta pedagógica

interdisciplinar, forma educadores para mobilizarem as comunidades

escolares na aprendizagem do uso consciente dos recursos naturais,

compreendendo toda a cadeia energética. Além de priorizar o diálogo e

Internal Use

fortalecer a consciência sobre o uso eficiente da energia, também valoriza a

comunicação, os aspectos da cultura e da história, observando a relação do

ser humano com o ambiente que o envolve.

Cronograma

Quando: 21 E 22 de setembro de 2023

O quê: Capacitação Energia Que Transforma

Onde: Manacá Espaço de Eventos

Endereço: Estrada do Bairro Ribeirão Fundo Ribeirão Fundo, Itapeva – SP

Horário: das 8h às 17h