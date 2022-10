Inscrições até 10 de outubro

O Instituto de Ciências e Engenharia (ICE) da UNESP em Itapeva oferece o curso de Engenharia de Produção.

O engenheiro de produção planeja, projeta e gerencia sistemas organizacionais que envolvem a otimização de recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros, energéticos e ambientais.

O curso do câmpus em Itapeva tem ênfase em madeira, a duração é de cinco anos com aulas à tarde e à noite.

A entrada é pelo Vestibular da Unesp 2023, que está com inscrições abertas!

São 40 vagas para esta graduação. Metade das matrículas é destinada à ampla concorrência e a outra metade aos estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, sendo que 35% desta metade é reservada aos candidatos que se declaram pretos, pardos ou indígenas.

As inscrições terminam no dia 10 de outubro. Você encontra todas as informações sobre o Vestibular Unesp 2023 no Manual do Candidato, disponível no site da Fundação Vunesp.