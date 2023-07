Um misterioso apagão ameaça as audições finais do Núcleo Musical do Colégio Use Sua Voz e para desvendar esse mistério, as BFF Girls, grupo formado por Giu Nassa, Bia Torres e Laura Castro, se unem na nova série de comédia musical Use Sua Voz, que estreia na HBO Max nesta quinta-feira (6).

A nova produção promete intrigar os espectadores mais jovens com o mistério do Colégio Use Sua Voz — após um apagão nas vésperas das audições do Núcleo Musical da escola, os estudantes se unem aos professores para descobrir quem está sabotando as apresentações.

Apesar da tensão que se passa nos corredores da instituição, a jornada dos alunos em busca de quem está por trás do boicote é retratada com muito bom humor. “A forma como a gente resolveu contar essa história, todas as nossas escolhas editoriais passaram primeiro pela comédia. A gente sabia, desde o início, que seria uma série de comédia”, conta a produtora Marina Filipe.



Outro destaque da produção são os temas abordados. A diversidade, por exemplo, é um dos principais pilares da trama.

Para o ator da nossa região, Matheus Tube, participar de uma série no streaming foi uma experiência incrível “Estou muito empolgado pra vocês poderem conferir o resultado desse trabalho lindo, feito por uma equipe incrível, e que me trouxe tanta alegria e realização no ano passado. Sou grato às pessoas que tem agregado em minha carreira, Agência Trade (Marcelo e Jack Montovani), e principalmente aos meus patrocinadores, Grupo Mariano Filho, Novatec Telecom & Tecnologia, Academia Smart Move Nova Campina, Supermercado Avenida (Silmara), Maize Lima Contabilidade, Marcela Freitas Fisioterapia & Estética, Maria Clara Unhas, Doutora Priscila Rocha ( Dentista) e Robson Praxedes. Apoio Cultura e Turismo de Nova Campina / Jornal Ita News”, ressaltou.

A partir desta quinta-feira (06), os 10 episódios da primeira temporada de Use Sua Voz serão disponibilizados semanalmente, às quintas-feiras, na HBO Max e, no que depender dos criadores, o público já pode esperar uma segunda parte.

Por Isabela Berrogain (Correio Braziliense)