Nesta quinta-feira (30), acontece mais um Mutirão para a regularização da 2ª dose de todas as vacinas contra a Covid-19, que segue até 16h, no Complexo Cultural, no Calçadão Dr. Pinheiro, ao lado da guarita da GCM.

Não esqueça de levar um documento com foto constando CPF e o comprovante de vacinação.

É o último dia de vacinação de 2021, compareça!