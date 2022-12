Nos dias 6 e 7 de dezembro, a Escola Estadual Programa Ensino Integral Nicota Soares apresentou o musical “Nos embalos do amor”, uma superprodução com ingressos esgotados para as duas sessões no Teatro de Bolso Profª Terezinha da Silva.

Com produção da Diretora de Escola Myrna Weruska e roteiro do Coordenador Pedagógico Fabiano Ferraz, além do belíssimo figurino de Rita de Cássia Souza, conhecida pelo trabalho frente a grandes companhias de dança da região, o espetáculo faz parte das Atividades Curriculares Desportivas e Artísticas (ACDA) de dança contemporânea e teatro juvenil, com orientação e direção artística do professor e bailarino Luiz Ferraz. Ambientada nos anos 90, a história narra o romance de Luna (Ana Laura) e Big Jonny (Vinícius Vieitez), ameaçado pelas maldades da vilã Velma Snake (Emanuelly Pereira). Com muita música e dança, os cantores e dançarinos contagiaram a plateia com clássicos da época, trazendo sucessos icônicos dos maiores cantores e grupos, e também da atualidade.

Prestigiaram as sessões o secretário de Cultura, o prefeito e a primeira-dama de Capão Bonito, a secretária de Educação de Itapeva, o secretário de Cultura de Itapeva, além do dirigente de Ensino e sua equipe da Diretoria de Ensino de Itapeva.

Parabéns a todos os envolvidos!