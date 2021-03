Município multa banco em R$ 10 mil por descumprir a Lei para distribuição de senhas aos usuários

Nesta terça-feira, dia 2, a fiscalização municipal realizou diligência em diversos bancos do município, com o objetivo de averiguar o atendimento aos usuários, especificamente se estão cumprindo a Lei 3148/2010, a qual trata sobre o controle através de senha, onde deve constar o horário de chegada e de atendimento ao cliente.

Com a ação, um banco foi autuado e multado em R$ 10 mil por não cumprir com as regras estabelecidas pela Lei.

A fiscalização municipal, bem como a Vigilância Sanitária e as forças de segurança da cidade, também estão realizando ações preventivas e diligências diariamente a fim de coibir atos que contribuam com a proliferação do Coronavírus.