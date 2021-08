Município destina R$ 2 milhões para a realização de cirurgias eletivas em Itapeva

Na tarde desta sexta-feira, dia 27 de agosto, o prefeito Mario Tassinari, assinou em seu gabinete, um termo de convênio entre a Prefeitura Municipal e a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, o qual autoriza o pagamento de R$ 2 milhões para a realização de cirurgias eletivas de média complexidade aqui no município, aos pacientes usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, bem como a realização de ressonâncias magnéticas e exames de raio-x, necessários ao apoio diagnóstico para a mesma finalidade.

De acordo com a Central de Regulação, com o emprego de recursos próprios do município a fila de espera para atendimento especializado da especialidade de cirurgia geral zerou. Hoje temos apenas pacientes aguardando a liberação cardiológica ou anestesiológica para passar pelo procedimento cirúrgico. Desta forma, a partir da assinatura deste convênio, os pacientes continuarão sendo atendidos dentro da especialidade cirúrgica necessária e farão exames e o pré-operatório, sendo em seguida encaminhados para a cirurgia que necessitam.

Poderão usufruir deste convênio os usuários do SUS, residentes e domiciliados no município de Itapeva, atendidos através da rede, tendo como porta de entrada as Unidades Básicas de Saúde, com encaminhamentos à Central Ambulatorial de Regulação Municipal, e devidamente referenciados para serem submetidos às cirurgias eletivas de média complexidade constantes da tabela de procedimento cirúrgicos.

De acordo com o prefeito Mario Tassinari este era um desejo desde que assumiu a sua gestão, pois para ele o sonho é que nenhuma pessoa precise viajar para se tratar ou fazer qualquer tipo de cirurgia. “Desde que assumi o Executivo, tenho a vontade de realizar este tipo de convênio para que os pacientes não precisem sair de Itapeva para passar por qualquer tipo de procedimento em outra localidade. Essas pessoas já sofrem com a doença e os sintomas e ter que pegar a estrada, muitas vezes sem poder levar um ente querido só aumenta ainda mais este sofrimento. Além disso, muitos estão à espera por anos e isso foge do tratamento humanizado, o qual sempre preconizamos”, disse o chefe do Executivo.

Tanto o tratamento, quanto a cura, deverão ser mais eficazes a partir de agora, pois como as cirurgias eletivas serão realizadas aqui na cidade, os pacientes terão uma recuperação mais rápida, sem desgaste, perto dos seus familiares e sendo cuidado por profissionais de nossa cidade. Uma das cláusulas do contrato especifica que a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva deverá “atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade nos trabalhos executados”.

O convênio tem um prazo de vigência de 12 meses ou até que se esgotem os recursos. As consultas pré e pós-operatório serão pagas R$ 100,00; a avaliação cardiológica R$ 50,00; exames laboratoriais de R$ 4,63 a R$ 19,65; a ressonância magnética R$ 681,88; exames de imagem 250% da Tabela SUS; procedimentos hospitalares para ginecologia 300% da Tabela SUS e procedimentos hospitalares para demais especialidades 250% da Tabela SUS.

“Esperamos com esse convênio que façamos as cirurgias que ocorrerem mensalmente, não existindo assim mais fila de espera. Estamos recorrendo a tudo o que for possível para atender a nossa população. Este é um desejo, mas ainda sonho com o nosso Hospital Municipal e com o Hospital Regional, que temos buscado incansavelmente junto ao Governo Estadual”, finalizou o prefeito.