Munícipes poderão ser vacinados contra o Sarampo até o dia 31 de agosto

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde está realizando a Campanha Nacional contra o Sarampo no município. Os cidadãos itapevenses que ainda não receberam a vacinação devem procurar a Unidade Básica de Saúde do bairro em que moram até o dia 31 de agosto para serem imunizados.

Pessoas de 6 meses a 49 anos de idade devem estar imunizadas contra o Sarampo. O grupo dos munícipes de 6 meses a 29 anos somente deve tomar vacina caso não tenham recebido as duas doses. A faixa etária de 30 a 49 anos deve tomar mais uma dose, mesmo que a vacinação da pessoa ainda esteja em dia. Deste modo, todos os cidadãos dessa faixa etária devem comparecer para imunização contra o Sarampo. É recomendado apresentar documento pessoal com foto e carteira de vacinação.

Diante do cenário de pandemia pela COVID-19, os trabalhadores das Unidades de Saúde estão orientados a desenvolver estratégias de vacinação que evitem aglomeração de pessoas e a transmissão da doença.