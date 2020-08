Munícipes podem participar do processo de elaboração da LOA para o exercício de 2021

Eles devem acessar o link: https://www.itapeva.sp.gov.br/formulario-de-opiniao-publica-loa-2021, dando sugestões sobre a gestão municipal

O município de Itapeva está em processo de elaboração da LOA – Lei de Orçamento Anual para o exercício de 2021. A participação da comunidade é fundamental para que a administração pública possa definir as áreas prioritárias, visando o desenvolvimento de programas e ações durante o próximo exercício.

Para participar e dar a sua sugestão sobre elaborar a LOA para o próximo ano, os munícipes devem acessar o link da página https://www.itapeva.sp.gov.br/formulario-de-opiniao-publica-loa-2021. Por meio de formulário que se encontra neste endereço eletrônico, a população tem a oportunidade de fazer a sua avaliação a respeito da gestão municipal, mostrando principalmente a sua importância em relação ao crescimento do município.

A Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento agradece antecipadamente aos cidadãos pela sua colaboração, possibilitando desta forma os direitos à cidadania, com o intuito de buscar melhorias e o pleno desenvolvimento do município de Itapeva.