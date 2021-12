Munícipes filmam socorristas chegando para atender às vítimas do acidente com ônibus rural

Munícipes filmam socorristas chegando para atender às vítimas do acidente com ônibus rural

Na foto: como ficou o local atingido pelo ônibus.

Na manhã desta quarta-feira, dia 22, divulgamos sobre o acidente com um ônibus rural, que atingiu um bar, próximo a universidade Unesp.

Moradores da vizinhança acordaram assustados com o barulho causado pela colisão e acionaram os socorristas e forças policiais para atender a ocorrência.

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR O VÍDEO.

No vídeo é possível ver a movimentação para socorrer o motorista que, de acordo com as primeiras informações, havia se ferido gravemente. Nossa equipe buscou informações sobre o seu estado, porém somente à família terá acesso. As pessoas que estavam no ônibus conseguiram pular para fora dele ainda em movimento, antes que ele batesse no comércio. Eles tiveram ferimentos mais leves, segundo o que foi apurado após o acidente.