Munícipe solicita que representante da sociedade e do comércio estejam presentes no Comitê de Enfrentamento ao Covid-19

Munícipe solicita que representante da sociedade e do comércio estejam presentes no Comitê de Enfrentamento ao Covid-19

Na última quinta-feira, dia 9, o itapevense Alexandre Ribas protocolou na Prefeitura Municipal um ofício solicitando que seja incluído no Comitê de Prevenção e Enfrentamento de Crise pelo novo Coronavírus um representante da sociedade e também do comércio nas reuniões.

De acordo com o munícipe, seria importante ter membros no Comitê que representem a população e os comerciantes diante das decisões e deliberações do grupo. Ele se colocou à disposição para fazer parte, visando contribuir na luta contra a pandemia.

Veja o ofício abaixo: