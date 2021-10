Mulheres se reúnem para aulão de dança e orientações sobre o Outubro Rosa

A professora de Ritmos Thaísa Cardoso reuniu suas alunas para um aulão gratuito de dança, realizado na quadra de Esportes da Vila dos Comerciários. O evento foi gratuito e contou com a participação da professora Juliana Couto.

O encontro reuniu cerca de 60 mulheres, que aproveitaram o momento de descontração com muita música animada, além de brindes oferecidos por patrocinadores e orientações sobre o Câncer de Mama, já que estamos no mês de prevenção, o Outubro Rosa. As participantes estavam vestindo uma peça de roupa ou acessório cor-de-rosa e ao final também puderam refletir em um momento com a psicóloga Mayara Costa.

A iniciativa foi realizada seguindo os protocolos sanitários necessários como o uso de máscara e álcool em gel, contando com o apoio da vereadora Lucinha Woolck e da Prefeitura Municipal de Itapeva, que cedeu o espaço para a realização.