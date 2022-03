A Prefeitura de Itapeva, em parceria com o Governo do Estado de SP, traz a Itapeva a Carreta-Móvel do Programa Mulheres de Peito, por meio da qual é possível realizar, gratuitamente, exames de mamografia em mulheres de 35 a 70 anos. A carreta está estacionada na Praça de Eventos e os atendimentos acontecem a partir desta segunda-feira (28) e vão até o dia 9 de abril, sábado.

A unidade móvel conta com mamógrafo, ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, além de uma equipe multidisciplinar.

Serão distribuídas 50 senhas por demanda espontânea, de segunda à sexta-feira para atendimento no mesmo dia, das 08h às 17h e aos sábados, 25 senhas, das 08h às 12h. Veja quais documentos levar:

➡️ Mulheres de 35 à 49 anos devem estar munidas de pedido médico SUS, cartão SUS e RG.

➡️ Mulheres de 50 á 69 anos, apenas RG e Cartão SUS.

➡️ Mulheres acima de 70 anos , devem estar munidas de pedido médico SUS, cartão SUS e RG.