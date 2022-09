Em 10 dias de atendimento, o programa Mulheres de Peito realizou mais de 490 exames em Itararé (SP). Essa foi a terceira visita da carreta no município, que esteve instalada na praça Coronel Jordão entre os dias 31 de agosto a 10 de setembro.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Silvia Pontes, os exames, gratuitos, foram realizados em pacientes já agendados e também através de demanda espontânea. “Em caso de alguma alteração, a paciente, então, passará a ser acompanhada pela Saúde municipal e encaminhada para atendimento especializado”, detalha.

Para o prefeito, Heliton do Valle, a prevenção é uma das melhores formas de lutar. “O câncer de mama é um dos que mais atinge as mulheres no Brasil e no mundo e, através dessa iniciativa, pudemos garantir mais saúde e qualidade de vida para centenas de itarareenses”, enfatiza.

Saiba mais – O diagnóstico precoce é um fator primordial para o sucesso no tratamento de qualquer tipo de câncer. Em caso de suspeita, procure um médico.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde, à rua Rua Major Queiroz, 312, Centro, ou através do telefone (15) 3531-8600.