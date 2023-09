A mulher que invadiu as dependências do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil – Sinticom de Itapeva e realizou acusações e intimidações a funcionários do Cartório Eleitoral pouco antes da votação do primeiro turno das eleições de 2.022, passará por audiência no próximo mês de outubro.

A audiência está marcada para o dia 27 de outubro, o caso é referente a denuncia feita pelo promotor Fabrício Pereira de Oliveira contra uma mulher que promoveu desordem em Cartório Eleitoral durante as Eleições 2022. Já recebida pelo Judiciário, a denúncia oferecida em 7 agosto deste ano narra que a mulher “fez várias insinuações e intimidações absolutamente desnecessárias, e que claramente visavam apenas uma finalidade, qual seja, tumultuar os trabalhos dos servidores da Justiça Eleitoral”.

Os fatos ocorreram no auditório de um sindicato que fica ao lado do Cartório Eleitoral e é alugado desde as Eleições 2014 devido ao grande volume de urnas que são preparadas pela 53ª zona eleitoral de Itapeva. Segundo os autos, a denunciada foi até o local dizendo aos servidores que se determinado candidato à Presidência da República vencesse o pleito, problemas ocorreriam. O vídeo gravado pela mulher na ocasião foi postado nas redes sociais, causando “inequívoca difusão de fake news que ofendeu a honra não só dos servidores públicos, como da Justiça Eleitoral, trazendo, assim, inegável dano moral coletivo”.

De acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo, além de denunciar a eleitora por infração ao artigo 296 do Código Eleitoral, o promotor também pediu que seja fixada indenização pelo dano moral no valor de R$ 50 mil.