Mulher é surpreendida e presa furtando flores no trevo de Nova Campina

Na tarde de domingo, 26, um cidadão parou a patrulha de serviço da Polícia Militar de Nova Campina e informou que pelo trevo de acesso à cidade havia uma pessoa do sexo feminino subraindo mudas de flores plantadas no local.

A viatura deslocou-se até a entrada do munícipio e flagrou a mulher colhendo as plantas, sendo que em seus braços encontravam-se várias flores que já formavam um maço.

Aos policiais militares, a senhora usou os seguintes termos: “é tudo nosso e todos fazem isso”. Ao ser informada sobre a ilicitude do ato, a mulher desacatou os policiais e os questionou se não tinham coisas mais importantes para fazer na cidade.

Diante de tais fatos a mulher recebeu voz de prisão pelo crime de furto e foi conduzida ao Plantão Policial sendo autada em flagrante.

O Delegado arbitrou fiança no valor de R$ 1.050,00, que foi paga pela detida, sendo liberada para responder o processo em liberdade.

Já nesta segunda-feira, dia 27, a Prefeitura Municipal, replantou as flores no local de onde haviam sido furtadas.