Uma mulher de 46 anos foi socorrida e precisou passar por procedimento cirúrgico após cair num poço de aproximadamente seis metros. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (22) no bairro da Capelinha. Segundo o filho, foi sua esposa quem ouviu o chamado da mãe e acionou o regate.

Equipes da Guarda Civil Municipal e do Pronto Atendimento estiveram no local e deram suporte até a chegada do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações obtidas pelo BC, a mulher limpava uma janela quando se desequilibrou e caiu. Com auxilio de uma escada, um enfermeiro entrou no poço carregando um cilindro de oxigênio e lá permaneceu até o resgate.

A mulher foi levada inicialmente ao Pronto Atendimento e após constatado fratura no fêmur, foi transferida à Santa Casa de Itapeva, onde passou por cirurgia.

“Ela está internada na Santa Casa já fez a cirurgia só aguardando pra vim pra casa. Foi inexplicável o susto que levamos, se Deus quiser vai da tudo certo”, disse o filho.

(Por Michel Lopes/ Buri conectado)