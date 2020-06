Mulher é presa por tráfico de entorpecente

Na quinta-feira (04), policiais militares realizavam patrulhamento pelo Centro quando visualizaram um veículo Ágile com placas de Itaí/SP e resolveram abordar o condutor que contou estar em Itapeva a serviço de uma pessoa que conhecia de vista e devido às contradições os policiais suspeitaram da história do indivíduo.

Com isso foi direcionado o policiamento para a saída da cidade sentido Itaberá, onde visualizaram novamente o veículo com uma pessoa no banco traseiro. Na nova abordagem os policiais encontraram com a passageira R$ 62,55 em dinheiro, uma balança de precisão e porções de crack.

A passageira contou que comprou a droga em Itapeva é levaria para vender em Itaí. Já o motorista disse não saber que a mulher estava com drogas.

Diante da situação ambos foram encaminhados ao Plantão Policial onde o motorista foi liberado e a mulher presa em flagrante por tráfico.