Mulher é presa por furto em mercado de Itapeva

Uma mulher foi presa pela Guarda Civil Municipal nesta terça-feira (24), depois de furtar um mercado.

De acordo com a equipe, a guarnição foi acionada para averiguar furtos de mercadorias no supermercado Cofesa Max. No local, em contato com o funcionário, o qual estava acompanhando da indiciada, o mesmo relatou que ela já é conhecida no estabelecimento devido a práticas semelhantes realizadas em ocasiões anteriores.

Então, ao perceber a mesma adentrando na loja ficou acompanhando a distância e viu quando ela colocou diversos produtos em sua sacola. Ainda, viu que ao passar no caixa pagou apenas uma parte das mercadorias, saindo do estabelecimento sem pagar sua totalidade.

Deste modo, abordou a indiciada já nas proximidades do Posto Rafaela, acionando a GCM, em seguida.

Diante do exposto as partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde a autoridade competente lavrou boletim de ocorrência furto em flagrante delito, sendo liberada posteriormente, mediante pagamento de fiança, onde responderá em liberdade.