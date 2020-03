Mulher é encontrada morta no CDHU

Na manhã deste domingo (01), uma mulher foi encontrada morta no pátio de um dos prédios do CDHU, em Itapeva.

De acordo com testemunhas, uma criança de 10 anos encontrou o corpo da mulher caído no pátio com ferimentos no pescoço e uma faca ao lado.

A criança avisou a mãe que acionou a PM que preservou o local até a chegada da Polícia Técnico Científica que realizou a perícia e agora irá realizar o laudo sobre o caso e apesar de não fornecer entrevista os policiais não descartam a hipótese de homicídio.

O nome da vítima ainda não foi divulgado.