Nesta terça-feira, dia 26 de abril, aconteceram no Ginásio da CCE, mais duas partidas válidas pela Copa Cidade de Itapeva de Futsal Masculino.

Com a presença de bom público, o primeiro confronto da noite foi entre as equipes Spartaks x Medicina Veterinária, que conquistou a vitória pelo placar de 08 a 05. Em seguida entraram em quadra as equipes Alto da Brancal Futsal x Atlético Paulista. Os atletas do Alto do Brancal venceram pelo elástico placar de 08 x 02.

Os próximos jogos acontecem na terça-feira, dia 03 de maio, a partir das 20h, também na CCE. Na ocasião se enfrentam as equipes Frutasol Futsal x Alaska Futsal e Medicina Veterinária x Boca Juniors.