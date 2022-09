Em decorrência a previsão de forte chuva no dia 07 de setembro, próxima quarta-feira, dia em que vamos comemorar o bicentenário da Independência do Brasil, está alterado o local do evento, que passa a ser no Ginásio da CCE, a partir das 9h30.

Haverá participação, neste ato cívico, da Lira Itapevense, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, alunos das EMEI (Escolas Municipais de Educação Infantil) e do Proerd.

Toda população está convidada!