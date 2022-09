Inscrições vão de 05 a 12 de setembro de 2022; provas serão realizadas em ambiente virtual

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abrirá no próximo dia 05 de setembro as inscrições para o processo seletivo de estágio acadêmico nas áreas de Administração, Direito, Engenharia, Jornalismo e Relações Públicas, em nove regiões do estado de São Paulo. Elas ficarão abertas até o dia 12 de setembro de 2022. As provas serão realizadas em outubro de 2022, em ambiente virtual.

O processo seletivo destina-se à formação de cadastro reserva. O estágio na área de Direito será destinado às unidades do MPT em Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba; o programa de estágio na área de Administração será destinado às unidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba; e o estágio nas áreas de Engenharia, Jornalismo e Relações Públicas será destinado à unidade de Campinas.

Estão habilitados a se candidatarem os estudantes que já tiverem concluído, no momento da contratação, o 4º semestre dos cursos com duração igual ou superior a 10 semestres, o 3º semestre dos cursos com duração inferior a 10 semestres, o 2º semestre dos cursos com duração de 5 ou 6 semestres e o 1º semestre de cursos com duração igual ou inferior a 4 semestres.

Fica reservado o percentual de 10% das vagas às pessoas com deficiência que, na inscrição, declararem tal condição, mediante preenchimento de anexo específico, presente no edital. Os estudantes poderão concorrer ao sistema de cotas para negros ou outras minorias étnico-raciais, sendo reservado o percentual de 30% das vagas para pessoas negras, e 10% para pessoas de outras minorias étnico-raciais, mediante preenchimento de anexo específico, presente no edital.

Os candidatos aprovados terão direito a bolsa-auxílio no valor mensal de R$ 976,00, auxílio transporte, recesso remunerado e seguro contra acidentes pessoais. A carga horária equivale a 20 horas semanais, com jornada diária de 4 horas, de segunda a sexta-feira.