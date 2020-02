Mototaxista preso: entenda o caso

O mototaxista preso na manhã desta terça-feira (25), pela Polícia Civil é suspeito de participar em pelo menos dois caso de extorsão.

De acordo com a Polícia, no ano passado uma senhora foi vítima de um golpe quando alguém ligou para a mesma se passando por seu sobrinho e pediu dinheiro para pagar o conserto de seu veículo que teria tido problemas na estrada. Ainda segundo a versão da vítima, um mototaxista teria ido a sua casa para pegar o dinheiro e levar até o local onde seu parente estava e só depois deste fato acabou descobrindo que caiu em um golpe.

Na madrugada desta segunda-feira (24), uma outra senhora acabou sendo vítima de um golpe semelhante onde um suposto parente estaria sendo sequestrado e que precisava ser pago o resgate que seria recolhido por um mototaxista que passou na casa da senhora que acabou pegando carona com ele para ir a uma agência bancária. No caminho a vítima encontrou a PM que ouviu a história é decidiu levar tanto a senhora como o mototaxista para o local que o pagamento deveria ser feito e verificar o que estava acontecendo de fato.

No caminho para a zona rural o motorista da viatura acabou perdendo o controle da direção ao passar por um ponto com óleo na pista e veio a capotar. No acidente a senhora acabou falecendo e um dos policiais está internado em estado crítico, já outro policial teve ferimentos leves e o mototaxista o braço fraturado.

Os policiais desconfiaram do modo de agir nos dois casos e chamaram a primeira vítima que reconheceu o mototaxista é a moto usada no estelionato do ano passado.

Diante dos fatos a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito de participação nos dois casos.