Motoristas que transitam constantemente pela Avenida Gastão de Mesquita Filho encaminharam reclamações à nossa equipe de reportagem questionando as condições da via.

Pelo local, é possível verificar que as condições da avenida geram dificuldades para o trânsito e colocam em risco a segurança de quem transita pela via, uma vez que há diversos pontos com buracos e em algumas partes os buracos tomam conta de toda a extensão da rua.

Os motoristas questionam quanto a segurança para o tráfego e ainda sobre possíveis danos mecânicos que venham ocorrer devido as condições de uso do local.

Devido a situação de risco de acidente, uma vez que para escapar dos buracos, alguns motoristas invadem a contramão, então os condutores pedem uma ação urgente da Prefeitura.