Na manhã deste sábado (23), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender um acidente na estrada Theodorico Pereira de Melo.

A estrada liga a área central da cidade a Vila Santa Maria. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo teria perdido o controle de direção o que levou ao tombamento do veículo.

Ao realizar o atendimento, os bombeiros foram informados que a vítima saiu sozinha do carro e disse não necessitar de atendimento.