O motorista de um caminhão foi socorrido e levado à Santa Casa de Capão Bonito na manhã desta segunda feira (14), após se envolver num acidente. O estado de saúde dele não foi revelado.

A Guarda Civil Municipal de Buri foi uma das equipes acionadas e sinalizou o local. Segundo a GCM, o acidente aconteceu na vicinal Joaquim Lopes de Almeida (Buri/ Capão Bonito) por volta das 9h. Aos guardas o motorista de 40 anos disse ter perdido o controle do caminhão, após o pneu dianteiro ter estourado.

O veículo colidiu contra uma árvore às margens da pista e ficou bastante danificado. O trecho foi sinalizado e não precisou ser interditado.

Ainda conforme a GCM, o motorista foi resgatado dentre as ferragens por uma equipe do Corpo de Bombeiros. As equipes do Pronto Atendimento Municipal e da Polícia Militar também estiveram no local.

As causas do acidente devem ser investigadas.

(Via Buri Conectado)