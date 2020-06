Motorista morre ao bater de frente com caminhão em Capão Bonito

Um motorista de 23 anos morreu ao bater de frente com um caminhão na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Capão Bonito (SP), na tarde deste domingo (7).

De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista trafegava sentido Itapeva (SP) quando perdeu o controle do veículo e bateu de frente com o caminhão, que estava no sentido contrário.

O motorista, que não teve a identidade confirmada pela polícia, morreu no local do acidente. O caminhoneiro não ficou ferido.

Fonte G1.