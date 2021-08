Motorista embriagado provoca acidente na Avenida Norte-Sul

Na noite deste sábado (14), um acidente foi registrado no cruzamento da Avenida Orestes Gonzaga com Rua Higino Rodrigues Garcia, trecho conhecido como Norte-Sul em Itapeva.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, um dos veículos acabou invadindo a preferêncial e colidindo com outro carro que seguia sentido Centro/bairro.

Com a batida ambos os veículos ficaram danificados. Os motoristas dos dois carros também sofreram ferimentos, sendo um deles conduzido ao Pronto Socorro.

De acordo com os agentes que atenderam a ocorrência, o motorista que provocou o acidente estava embriagado. A via ficou interditada até a chegada da Perícia.