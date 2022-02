Na tarde deste sábado (19), um acidente envolvendo dois veículos aconteceu na Avenida Mário Covas, próximo à Rodoviária.

De acordo com informações, o condutor do Gol estaria embriagado e após a batida deixou o seu carro no local e fugiu. A motorista do veículo Fiat Mob sofreu ferimentos leves. Já o seu marido saiu em busca do condutor do Gol, conseguindo alcançá-lo e detê-lo até a chegada da Polícia.

Atualização:

O motorista que estava embriagado foi levado ao Plantão Policial e liberado após pagar fiança.