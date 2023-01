Ao realizar o teste até mesmo os policiais ficaram surpresos com a quantidade de álcool ingerido pelo motorista, três vezes mais que o permitido pela Lei.

Na tarde deste sábado (28), um acidente envolvendo carro e moto foi registrado na Rodovia Faustino Daniel da Silva e terminou de forma trágica para o motociclista.

O acidente foi registrado na altura do Bairro Amarela Velha. Pelo local um veículo Fiat Uno acabou colidindo frontalmente com uma motocicleta ao realizar uma ultrapassagem. Com a colisão o motociclista foi arremessado de sua moto e sofreu diversas fraturas pelo corpo.

Devido aos graves ferimentos, o condutor da moto, Fernando Aparecido de Souza, de 39 anos, faleceu ainda no local do acidente. Já o motorista do veículo foi contido por testemunhas do acidente ao tentar sair dali.



Com a chegada da Polícia Militar, o motorista acabou se submetendo a realizar o teste do etilômetro (bafômetro) e ao ser divulgado o resultado, até mesmo os policiais se surpreenderam, o valor apontado de álcool ingerido foi de 1,53 miligramas de álcool por litros de ar, cerca de três vezes mais do que o permitido.

Diante da circunstância o condutor recebeu voz de prisão em flagrante e encontra-se neste momento na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva passando por atendimento e assim que liberado pelo médico responsável deve ser encaminhado para o Plantão Policial, onde o delegado deve determinar se ficará preso.