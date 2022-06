Na madrugada deste sábado, dia 11, por volta das 04h, a Central do Monitoramento da Polícia Municipal GCM recebeu solicitação do proprietário de um estabelecimento comercial dizendo que um veículo havia se chocado contra a parede do seu comércio, localizado na Avenida Dr. José Ermírio de Moraes.

Rapidamente as Equipes da GCM se deslocaram para o local informado, lá constataram que o estabelecimento ficou danificado e o veículo e seu condutor estariam parados numa rua paralela.

Questionado o condutor do veículo sobre o que aconteceu, este informou aos policiais que havia ingerido bebidas alcoólicas e que ao passar pelo local dos fatos perdeu o controle do veículo e se chocou contra a parede do estabelecimento. Ninguém ficou ferido no acidente.

Os Policiais solicitaram ao condutor do veículo para que ele fosse submetido ao teste de alcoolemia, o qual prontamente se colocou à disposição para realizar tal teste. Com o apoio da Polícia Militar o teste de alcoolemia foi realizado, tendo como resultado 0,87 mg de álcool por litro de ar alveolar.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor do veículo, sendo autuado por dirigir sob influência de álcool e recolhida sua Carteira Nacional de Habilitação pela Polícia Militar.

Compareceram também no local da ocorrência uma equipe da Polícia Científica, a qual realizou a Perícia, após liberado o local, o veículo foi entregue a pessoa autorizada pelo condutor, o qual foi conduzido ao Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária ratificou a voz de prisão, arbitrando fiança no valor de um salário mínimo ao condutor do veículo, porém este não apresentou o valor da fiança e permaneceu preso e à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.